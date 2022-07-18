Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladı.

Ekipler, 9 günlük tatilde günde 34 bin 725 kilogram katı atık topladı.

9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre kirli su ve 105 litre sintine alındı.