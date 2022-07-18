Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bayram atıkları toplandı
[Fotograf: AA]
Muğla'da Kurban Bayramı tatilinde günde 34 bin 725 kilogram katı atık toplandı. Teknelerden toplam 312 bin 725 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre kirli su ile 105 litre sintine alındı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladı.
Ekipler, 9 günlük tatilde günde 34 bin 725 kilogram katı atık topladı.
9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre kirli su ve 105 litre sintine alındı.
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