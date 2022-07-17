Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Sezal yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]
Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.
1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevi ile TBMM'de 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, bir süredir tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.
Evli ve 4 çocuk sahibi olan Sezal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babasıdır.
Sezal'ın cenazesinin, yarın Abdülhamithan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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