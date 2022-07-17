Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Taşkın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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