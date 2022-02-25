İDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal oldu
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:
10.00 Pendik-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 14.00 Pendik-Yalova, 15.00 Pendik-Yalova, 15.00 Yalova-Pendik, 15.30 Bursa-Yenikapı, 16.00 Yalova-Pendik, 16.00 Pendik-Yalova, 17.00 Yalova-Pendik, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 19.00 Yalova-Pendik, 20.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik, 21.00 Pendik-Yalova, 21.00 Yalova-Pendik, 22.00 Yalova-Pendik, 22.00 Pendik-Yalova.