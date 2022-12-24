Bülent Ecevit Caddesi mevkiinde köprülü kavşak düzenleme çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattında zarar meydana geldi.

Su fışkırdığını görenler, durumu polis ve Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı. Tazyikli su, zaman zaman çevreye taş parçaları fırlattı.

Yolda su birikintileri oluştu, su basan çok sayıda dükkanda hasar meydana geldi. Ekiplerce tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Su kesintisi uygulanacak

Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulutan Barajı'ndan Zonguldak Merkez ilçe, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Gelik ve Muslu bölgelerinin içme suyu iletim hattı güzergahı üzerinde köprülü kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle arıza giderilinceye kadar su kesintisi uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Esnaf Yüksel Pınarlı, AA muhabirine, suyun bir anda dükkanlara gelecek seviyeye ulaştığını belirterek, suyun dükkana girmemesi için önlem aldığını söyledi.