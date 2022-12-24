Olay, 22 Aralık günü Batıkent ilçesi Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı’nda meydana geldi.

Makas atarak ilerlediği sırada aracının kontrolünü kaybeden Cuma D, park halindeki otomobillere çarptı. Kaza sırasında kaldırımdaki Süheyla Günay ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Olayda can kaybı ya da yaralama meydana gelmezken, toplam 4 araçta maddi hasar oluştu.

"Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor"

Olası bir felaketten son anda sıyrıldığını söyleyen Süheyla Günay, "Kıl payı kurtardım. Bir adım attım kaldırımdan, arkamdan patlama işittim. Torunuma araba çarptı sandım. Şiddetle döndüm ve ‘Emre’ diye bağırdım. Ondan sonra panikle karşı duvara atmışım kendimi. O duvara da çarpabilirdim. Geri döndüm baktım ki arabalar birbirine girmiş. Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor. Ölümle burun buruna geldik. Dedim ki hem torunum gitti hem ben gittim. O ses o kadar şiddetliydi ki. Hala o psikolojiyi atamadım üzerimden. Burada çok kaza oluyor. Neden oluyor bu kadar onu da anlamış değilim. Hiç ilgilenilmediği için biz bu kazaları yaşıyoruz. O fren seslerinden her gün yüreğimiz sıkışıyor" ifadelerini kullandı.

"Kazalar genellikle tümsek yüzünden oluyor"

Kazanın mağdurlarından Orhan Kara, da "Site görevlisi aradı bizi. 'Aracınıza çarpılmış lütfen gelin' dedi. Aracı kullanan kişi öndeki araca makas atmaya çalışıyor, direksiyon hakimiyetini geri toparlayamıyor. Çapraz bir şekilde gelip aracımıza çarpıyor. Aracımda büyük miktarda hasar mevcut. Burada bu tür kazalar sürekli oluyor. Bu yol üzerinde bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz açıkçası. Nasıl bir çözüm olur, onu da yetkililer karar versin" diye konuştu.