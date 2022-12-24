Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ile Esenkent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede bir süredir 2 kişinin kaçak avlandığını belirledi.

Ekiplerce yapılan operasyonla 2 kişi suçüstü yakalandı. Üzerlerinde 8 keklik ele geçirilen kaçak avcıların tüfeklerine de el konuldu.

Kaçak avcılara 17 bin 518 lira ceza kesildi.