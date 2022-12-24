Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 249 sözleşmeli orman mühendisi istihdam edecek.
Orman Genel Müdürlüğünün mühendis alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sözlü ve uygulamalı sınavla, sözleşmeli personel pozisyonunda 249 orman mühendisi alınacak.
2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylar başvuruda bulunabilecek.
Adaylar 15-25 Ocak 2023 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Adayların isimleri, sınav tarihi ve saati www.ogm.gov.tr adresinden duyurulacak.
Etiketler: İstihdam Tarım ve Orman Bakanlığı
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