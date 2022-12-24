Habipler Mahallesi Edirne Eski Asfaltı'nda ilerleyen İETT otobüsü, Vefa Poyraz Caddesi'nden gelerek trafik ışıklarının bulunduğu yerden yola çıkan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında döndükten sonra duran araçtaki bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde İETT otobüsünün caddeden yola çıkan araca çarpması, aracın kendi etrafında döndükten sonra durması yer alıyor.