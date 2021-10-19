Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçinde işçilerin bulunduğu otobüste yangın: Araç küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüs yandı. Sürücü, işçileri araçtan indirdi. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında araç küle dönerken, 3 araç ve bir apartman da alevlerden zarar gördü.
N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan otobüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, aracı durdurup 30 işçiyi indirdikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Otobüsteki yangın 3 araç ve bir apartmana da zarar verdi
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki 3 araç, bir apartmanın dış kaplaması ile bazı dairelerin duvarları zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kırklareli Yangın İtfaiye
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