N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan otobüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı durdurup 30 işçiyi indirdikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Otobüsteki yangın 3 araç ve bir apartmana da zarar verdi

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki 3 araç, bir apartmanın dış kaplaması ile bazı dairelerin duvarları zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]