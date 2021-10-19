İstanbul Beşiktaş'ta bir süredir tedavi gören akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kapıyı çaldıklarında Muammer T. saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Şahıs eline keser alarak kendini eve kilitledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahıs elinde keserle evin içerisinde bekleyerek ikna çabalarına yanıt vermedi.

Kalkanlarla eve girildi

Polis, Muammer T.'nin dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanlarla içeriye girdi.

Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı.

Ambulansa alınan şahıs ardından polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü.