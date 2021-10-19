Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 46 obje ele geçirildi
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Sivas'ın Gürün ilçesinden Malatya'nın Darende ilçesine tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak amacıyla geleceğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 33 gümüş sikke, 5 gümüş yüzük, 4 haç, 2 hayvan figürü, 1'er adet mühür ve gümüş bilezik ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.
Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Malatya Tarihi Eser
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