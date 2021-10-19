Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 33 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11-17 Ekim'de, kent genelinde 6 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 1 milyon 318 bin makaron, 799 bin sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 kaçak alkol malzemesi, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser, 22 bin 400 emtia, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.
Ürünlerin piyasa değerinin 33 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık Tütün
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