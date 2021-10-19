İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 97'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara merkezli iki ayrı operasyon: 54 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, örgütün gizli sorumlularıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.

Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İkinci operasyon ise örgütün gizli sorumlularına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Şüpheliler arasında savcı, vergi müfettişi yardımcısı, icra müdür yardımcısı da bulunuyor

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince sürdürülen operasyonda ise 28 şüpheli yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında ihraç edilen savcı, vergi müfettişi yardımcısı, icra müdür yardımcısı ve infaz koruma memurlarının da yer aldığı şüphelilerden 35'inin FETÖ üyeliğinden halen cezaevinde bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Her iki operasyonda firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması: 46 şüpheliye gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, gizli askeri yapılanma içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli ve Van'da belirlenen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerden 7'sinin muvazzaf asker, birinin polis memuru, 5'inin gizli sorumlu olduğu, örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanmış 16 zanlı ile askerlik ve polislik mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de arananlar arasında bulunduğu öğrenildi.