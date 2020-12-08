Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İbranice kitabı jandarmaya satmak isterken yakalandılar
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice ibareler bulunan deri kitabı, jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan C.H. ile G.A'nın elinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılar bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap bulunduğunu tespit etti.
Şüphelilerin bu kitabı satmak için müşteri aradıklarını öğrenen jandarma, onlarla alıcı gibi irtibata geçti.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri ve zanlılar, daha sonra Tatkavaklı Mahallesi'nde bulunan bir kafetaryada buluştu.
C.H. ve G.A. söz konusu kitabı satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı. Kitaba incelenmek üzere el konuldu.
Etiketler: Bursa Tarihi Eser Jandarma Genel Komutanlığı
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