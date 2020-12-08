İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. kez toplanan İl Filyasyon Takip Kurulu Toplantısında, kentte yürütülen filyasyon, izolasyon takip çalışmaları, vefa sosyal destek birimlerinin faaliyetleri ve yapılan denetimler değerlendirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, İstanbul’un tüm ilçelerinde 5 bin 657 personelden oluşan 1953 filyasyon ekibi hizmet veriyor. Bugün itibariyle günlük 92 bin 500 kapasitesine ulaşılan PCR testlerinden alınan numunelerin, 16'sı kamu, 30'u özel olmak üzere toplam 46 laboratuvarda analiz ediliyor.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

İlçelerde 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti

İlçelerde, Vefa Sosyal Destek Birimleri ve 9 bin 582 personelden oluşan 1739 mahalle denetim ekibi, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 1 milyon 433 bin 906 telefon takibi yaptı, 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti gerçekleştirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da ihtiyaç sahibi 10 bin 689 aileye 2 milyon 910 bin 954 lira nakdi, 14 bin 960 ayni yardım yaptı.

İzolasyonu ihlal eden 9 bin 923 kişiye idari işlem

İl ve ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekip, 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmelere, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanlara, berber, kuaför, güzellik merkezlerine, pazar yerleri gibi yerlere, 93 bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345'i resen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim yapıldı.

Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi, işletme hakkında, birinci ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi ve işletmeye uyarı, ikinci ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi ve işletmeye idari para cezası verildi.

3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapıldı.

