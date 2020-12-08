Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Erzincan'da FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 muvazzaf askeri gözaltına aldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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