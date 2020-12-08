Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vaniköy Camii'ndeki yangının sebebi belli oldu
Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili fotoğraflar da bilirkişi raporuna girdi.
Etiketler: İstanbul Son Dakika
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