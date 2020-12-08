Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındık deposunda silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Başpınar Mahallesi'nde fındık deposu ve inşaat ofisi olarak kullanılan iş yerinde, E.G. ile F.S. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine silahla ateş etti. Kavgada E.G, F.S. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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