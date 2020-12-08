Başpınar Mahallesi'nde fındık deposu ve inşaat ofisi olarak kullanılan iş yerinde, E.G. ile F.S. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine silahla ateş etti. Kavgada E.G, F.S. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

