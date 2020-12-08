İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında kurulan Hijyen Takımı'nın, terminal içerisinde yolculara mesafeyle ilgili uyarılar yaptığı, koltuklar, yürüyüş yolları ve kapılar etrafındaki sınırlamalara yardımcı olan uygunluk kontrollerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Hijyen Takımı'nın,terminaldeki yolcuların vücut ısılarını gözlemlemek için 7/24 görev yaptığı belirtilirken, salgınla mücadele önemli bir rol üstlenen ekibe, gömlek, pantolon, ceket, bel çantası ve ayakkabıdan oluşan kişiye özel bir kıyafet tasarlandı.

Havacılık ekiplerini güvende tutuyor

Ekipmanlar, antimikrobiyal ve antibakteriyel olmalarının yanı sıra, aynı zamanda rahat, cilt dostu, nefes alabilir ve koku giderici özelliklerine sahip.

Keyvan Havacılık, bünyesinde oluşturduğu ekip tarafından tasarımını yaptığı üniformalar, havacılık ekiplerini güvende tutarken, aynı zamanda yolcuların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor."