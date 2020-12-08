Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yoldan çıkan otomobil direkte asılı kaldı
Amasya'da yolun kaygan olması nedeniyle kaza yapan otomobili, 5 metrelik istinat duvarından aşağı düşmekten telefon direği kurtardı.
Helvacı Mahallesi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe iki kaza meydana geldi.
Kamuran İnan’ın kullandığı otomobil, önünde seyir halindeki araca çarparak kontrolden çıktı. Aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşmekten son anda telefon direği kurtardı.
Kaldırımla direk arasında kalarak sıkışan otomobil, olay yerine gelen kurtarıcı ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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