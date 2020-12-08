Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki 629 fırında gramaj ve fiyat denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki 629 fırında gramaj-fiyat ve tarife denetimi yaptı. Kurallara uymayan fırınlardan savunma istendi.
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında "gramaj/fiyat/tarife dışı üretim ve satış yapıldığı" yönündeki yoğun şikayetler nedeniyle sabah saatlerinde denetimlerde bulundu.
Başta Zeytinburnu, Esenyurt ve Şişli gibi ilçelerdeki 629 fırını kontrol eden ekipler, kurallara uygun satış yapmayan bazı fırınlardan da savunma istedi.
Denetimlerde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine polis memurları da eşlik etti.
Etiketler: İstanbul
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