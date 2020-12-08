Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve tarihte Roma'nın en büyük eyaletlerinden olduğu bilinen İsaura Antik Kenti kalıntılarında izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

Ekipler, Hacılar Mahallesi'ndeki bölgeye düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere de el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.