Bursa'da, polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarında tüm araçlar tek tek kontrol edildi.

Ankara yolu üzerinde durdurulan bir takside bulunan Ferdi K. isimli şahsa, 3 bin 150 lira para cezası kesilirken, taksinin faturası ise 30 lira oldu.

371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi

Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.