Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinayı ihlal eden ve yanlış temaslı bilgisi verenlere suç duyurusu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de salgınla mücadele kapsamında karantinayı ihlal eden ve temaslı oldukları kişiler hakkında yanlış bilgi veren 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Denizli'de 30 Kasım - 6 Aralık arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kurallara uymayarak dışarıya çıktığı tespit edilen 27 kişi, yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
Bu kişilerle temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 30 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Denizli Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden temaslı veya COVID-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabilirler. Koronavirüsle olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir."
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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