Denizli'de 30 Kasım - 6 Aralık arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kurallara uymayarak dışarıya çıktığı tespit edilen 27 kişi, yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

Bu kişilerle temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 30 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden temaslı veya COVID-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabilirler. Koronavirüsle olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir."