Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da PTT çalışanlarına darp anı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta kargolarının evlerine gelmediğini iddia eden iki kişi, 3 PTT çalışanını darbetti. Saldırganlar dışarıya çıktıktan sonra ise şubeyi taşladı.
İstanbul'daki Esenkent PTT şubesinde kargolarının eve getirilmediğini söyleyen iki kişi, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, PTT çalışanlarına saldırdı.
Güçlükle dışarıya çıkarılan zanlılar, bu sefer de dışarıdan şubeye taş atmaya başladı. 3 PTT çalışanını darbeden saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
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