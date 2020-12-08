İstanbul'daki Esenkent PTT şubesinde kargolarının eve getirilmediğini söyleyen iki kişi, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, PTT çalışanlarına saldırdı.

Güçlükle dışarıya çıkarılan zanlılar, bu sefer de dışarıdan şubeye taş atmaya başladı. 3 PTT çalışanını darbeden saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.