Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Vaniköy Camii'ndeki yangının sebebi belli oldu

Mahkeme heyeti, sanık İ.B'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık İ.B. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Kayseri'de 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İ.B. ve avukatı hazır bulundu.

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