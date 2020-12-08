Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası
[Fotoğraf: Getty]
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İ.B. ve avukatı hazır bulundu.
Sanık İ.B. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık İ.B'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi, tutukluluğunun devamına hükmetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kocasinan ilçesinde düzenlediği operasyonda İ.B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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