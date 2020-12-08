Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri’de Çin menşeli koronavirüs aşısı 40 gönüllüye uygulandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çin'de üretilen koronavirüs aşısının 3'üncü fazı Kayseri'de de uygulanıyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bugüne kadar 40 gönüllüye aşı yapıldı.
Koronavirüse karşı aşı çalışmaları yurdun dört bir yanında devam ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi de aşı uygulamasının yapıldığı yerlerden biri. Dev sağlık kompleksinde Çin menşeli aşının 3'üncü fazı uygulanıyor.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, 40 gönüllüye uygulanan aşı hakkında bilgi verdi. Toker, “Aşı ilk gün uygulandıktan sonra 14. günde tekrar yapıyoruz. İki doz şeklinde uygulanıyor. İki doz sürecince ve sonrasında sürekli irtibat halinde kalınacak bir bilgilenme hattı var. Gönüllüler, o numarayı arayarak bilgi alabiliyor" dedi.
Uygulamanın ardından gönüllüler için oldukça sıkı bir takip süreci başlıyor. 5 gün içerisinde 40 gönüllüye aşı denemesi yapıldı.
Aşı toplam 100 kişiye uygulanacak.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Koronavirüs
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