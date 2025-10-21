Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
AA 21.10.2025 10:28

İBB yolsuzluk soruşturmasında, Akfen ve Astaş holding yönetim kurulu başkanları ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı'nın ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu Vedat Aşcı'nın da ifadeye çağrıldığı belirtildi.

ETİKETLER
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi
