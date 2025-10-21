Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
AA 21.10.2025 10:11

Usulsüz işlem yapan özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza uyguladı.

Usulsüz işlem yapan özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza kesildi

SGK'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı.

"Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok"

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Hastane
