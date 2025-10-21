Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
AA 21.10.2025 09:57

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 19 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takiple iki farklı grubun kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgüt adına iş yeri kurşunlama, darp ve tehdit eylemlerine karıştığı öne sürüldü.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Adana DEAŞ Terör Örgütü
