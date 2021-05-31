Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İBB Meclisi'nden İSKİ'ye ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin talepleri görüşüldü. Su fiyatlarında yüzde 50'ye varan zam önerisi İSKİ'ye iade edildi.
İBB Meclisi'nin Mayıs oturumu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, İSKİ'nin zam önerisi ve ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi masaya yatırıldı.
Söz alan Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, "Toplamda yüzde 50'ye yaklaşan zam teklifini hakka hukuka aykırı bulup vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz." dedi.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise zam teklifinin, hazırlanan Sayıştay raporu sonucu gündeme getirildiğini söyledi.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Zam önerisi, Kasım ayı Meclisi'nde görüşülmek üzere Müdürlüğe iade edildi.
İnsani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise oybirliği ile reddedildi.
Etiketler: İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Haberler
- 22:09
- 22:06
- 21:58
- 21:48
- 21:56
Sıradaki Haber
Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz