Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Ekipler, selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
Geçen yıl haziranda yine Büyükbelen Mahallesi'nde sağanak, su taşkınlarına yol açmış, sele kapılan bir kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Yağış
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