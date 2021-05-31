İlçede aralıklarla şiddetini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Ekipler, selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Geçen yıl haziranda yine Büyükbelen Mahallesi'nde sağanak, su taşkınlarına yol açmış, sele kapılan bir kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.