Maltepe'de etkili olan sağanak sonrası Fındıklı Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi'nde bazı iş yerleri su altında kaldı.

İş yerlerini su basan esnaf zor anlar yaşadı. Binlerce liralık zarara uğrayan bölge esnafı, önlem alınması için defalarca dilekçe göndermelerine rağmen belediyenin duyarsız kaldığını iddia etti.

"Tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi"

Maddi zarara uğradığını söyleyen Eczacı Filiz Aykut Ersoy, "Yoğun yağış sonrası dükkanımızı, kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santimetre kadar su doldu. Biz tüm baskınları daha önce İBB yetkililerine bildirmiştik. Bize buraların temizlendiğini söylemişlerdi fakat yine bu baskınlarla karşı karşıyayız. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda" dedi.

"Canımızı zor kurtardık"

Bir başka esnaf Uğur Özdemir ise, "Bir anda yağmur bastırdı. Kanal ve rögarlar yetersiz kaldı. İçeride yaklaşık bir buçuk metrelik su baskını oldu. İş yerinin camları patladı, kapılar kırıldı. Canımızı zor kurtardık, ürünler kullanılamaz hale geldi" açıklamasını yaptı.