Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılış kurdelesini "Hayırlı olsun" diyerek kesen Erdoğan'a, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve görme engelli çocuklar eşlik etti.

Daha sonra sergiyi gezen Emine Erdoğan, Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" ve Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablolarını Buket Naz Türker, Yağmur Selçuk, Mehmet Kocaman ve Arda Kaya isimli çocuklarla deneyimledi.

[Fotoğraf: DHA]

Çocuklarla bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirip, yetkililerden sergi hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a görme engelli bir çocuk tarafından yapılan tablo hediye edildi.

Sergi, hafta içi 09.15-17.45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz'a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.