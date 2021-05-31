Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı.

Türkiye'de bu yıl 243 vaka görüldü. 13 kişi hayatını kaybetti.

Öldürme oranı yüzde 25

Hastalığın öldürme oranı dünyada yüzde 20 ile 25 arasında değişiyor. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 80'lere kadar çıkıyor.

Türkiye'de ise ölüm yüzde 4-5 oranında..

Kene popülasyonunu azaltmak için çalışma başlatıldı

Vakalar özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşıyor.

Hastalığın yoğun görüldüğü illerde kene popülasyonunun azaltılabilmesi için

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı da kene mücadelesi için tedbirler alıyor. Aşı gibi koruyucu uygulamaların geliştirilmesi destekleniyor.