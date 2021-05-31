Kene bu yıl 13 can aldı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi alınan tüm önlemlere rağmen can almaya devam ediyor. Geçen yıllara oranla vaka ve ölüm oranlarında düşüş yaşansa da Türkiye'de bu yıl 13 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı.
Türkiye'de bu yıl 243 vaka görüldü. 13 kişi hayatını kaybetti.
Öldürme oranı yüzde 25
Hastalığın öldürme oranı dünyada yüzde 20 ile 25 arasında değişiyor. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 80'lere kadar çıkıyor.
Türkiye'de ise ölüm yüzde 4-5 oranında..
Kene popülasyonunu azaltmak için çalışma başlatıldı
Vakalar özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşıyor.
Hastalığın yoğun görüldüğü illerde kene popülasyonunun azaltılabilmesi için
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor.
Sağlık Bakanlığı da kene mücadelesi için tedbirler alıyor. Aşı gibi koruyucu uygulamaların geliştirilmesi destekleniyor.
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