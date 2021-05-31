Yıllar önce kapısına kilit vurulan Çardaklı Hamamı’nın tapusu tesadüfen bulundu. O tapu, İstanbul bulunan tarihi Çardaklı Hamamı'nın eski günlerine dönebilmesi için umut oldu.

Tarihi hamamın tapusu bir mirasçının evindeki sandıkta tesadüfen bulundu. Bunun üzerine diğer mirasçılara ulaşıldı.

[Fotoraf: DHA]

Osmanlı tapusu olduğu için mirasçılara ulaşılamadı



Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, mirasçının evrağa nasıl ulaştığını anlattı.

“Bir mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evraklara bakması, bunları incelemesi sırasında bir sandık içinden Osmanlı dönemine ait evraklar, belgeler çıkıyor. Osmanlı arşiv araştırma ekibimize incelettiğimizde ilgili evrağın Çardaklı Hamamı’nın tapusu olduğunu tespit ettik.

Osmanlı tapusu olarak geçmişten günümüze kadar gelmesinden dolayı orada soyisim yok, kimlik numarası yok. Dolayısıyla sadece belirli isimler üstüne tespit görmüş. Bu tespitte, bu kişilerin kim olduğu bilinmediği için mirasçılarına intikal edilememiş ve mirasçıların da bundan haberi olmamış. Bu kişilerle müvekkiller arasındaki bağlantıları burada ipucu verilen soy bağından çözerek diğer mirasçılarla bağlantıyı sağladık.”

[Fotoğraf: DHA]

Tarihi hamam restore edilecek



Çardaklı Hamamı Tarihi Yarımada'da, Küçük Ayasofya Mahallesi'nde 1503 yılında inşa edildi. 1970'lerin başında ise kapatıldı. Yapının hissedarlarına uzun süre ulaşılamayınca bakımsız kaldı ve harabeye döndü.



Yasal süreç başladı. Hisselerin varislere devri için dava açıldı. Dava sonuçlandıktan sonra Çardaklı Hamamı'nın restorasyonu için çalışmalar başlatılacak.

