TRT Haber 39 yıl boyunca her gün 3 paket sigara içen Mehmet Kargılı’nın ilk günden itibaren sigara bırakma sürecine şahit oldu. Kargılı, sigarayı bırakarak yepyeni bir hayata başladı.

Hayatı için kritik bir adım atan Mehmet Kargılı geceleri uykusunun kaçması, sağlığının bozulması ve nefes almakta çektiği güçlükle birlikte sigaradan kurtulmaya karar vermiş.

Kararı sonrası ilk günlerini anlatan Kargılı, “Hayatımda yeni değişiklikler olmaya başladı. Her şeyden evvel yediğim yemekten, meyveden içtiğim sudan, diğer şeylerden her şeyden tat almaya başladım. Onların kokularını almaya başladım. Bu benim için 39 yıl sonra hayatımda bir dönüm noktası oldu” dedi.

İkinci haftanın sonunda sigara içme isteğinin arttığını söyleyen Kargılı bunu da yüksek motivasyon ve kararlılıkla aştı. Dördüncü hafta ile birlikte sigarasızlığın verdiği yoksunluk hissi belirgin şekilde azaldı.

Mehmet Kargılı başardı

Mehmet Kargılı 30 gün süren sürecin sonunda sigarasız bir hayata adım attı. Kargılı, “Artık daha hızlı hareket edebiliyorum. Çocuğumla top oynayabiliyorum ve geçmişte 39 yıl boyunca harcadığım paralara acıyorum. Kendimi o kadar özgür hissediyorum ki, ruhen ve bedenen kuşlar kadar hafifim" dedi.

Mehmet Kargılı sigarayı bırakarak yepyeni bir hayata başladı.

“72 saat sonra değişim hissedilebilir oluyor”

Peki, sigaradan kurtulmak zor mu? İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği Uzmanı Dr. Atike Demir'e göre, hastaların kararlı bir şekilde tedaviye başlamasının motivasyonları üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

Kişilerin sigarayı bıraktığı daha ilk gün karbonmonoksit gazından arınmaya başladığını söyleyen Demir, ikinci gün kandaki nikotin düzeyinin azaldığını 72 saatten sonra ise değişimin hissedilebilir olduğunu söyledi.

Dr. Atike Demir sigarayı bırakmayla birlikte vücutta görülen değişikliklere de dikkat çekti.

"Kişinin tansiyonu, nabzı düzelir, kandaki oksijen düzeyi artar. Bu nedenle de nefesi rahatlar. Kalp atışı rahatlar, efor kapasitesi artar. Yani sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler hızla başlar. Vücuda rahat oksijen taşınır dolayısıyla hücreler daha sağlıklı bir şekilde yenilenir ve doku kayıpları azalır. Kanser riski, KOAH riski, felç riski kalp krizi riski azalır."

2. ve 3. Hafta kritik eşik

Dr. Demir ayrıca sigarayı bırakmada 2'nci ve 3'üncü haftaların kritik eşik olarak görüldüğüne dikkat çekti. Olumlu gelişmelere karşın nikotin yoksunluğuna bağlı gerginliğin bu dönemde daha da yoğunlaşabildiğini söyledi.

Sigara içme isteğinin geldiği anlarda ise "Bir nefes çekmek tekrar sigaraya döndürebilir o yüzden bunu yapmamak lazım. Sigara isteği geldiğinde el yüz yıkamak, bulmaca çözmek, naneli sakız çiğnemek, ağzına bir karanfil atmak kesinlikle yardımcı olur" dedi.

Demir, dördüncü hafta ile birlikte kritik dönemin geride kalmasıyla nikotinin beyinde uyardığı noktaların rahatlamasından ötürü yoksunluk hissinin belirgin şekilde azaldığını ifade etti.

Haber: Semra Kırışman

Kamera-Kurgu: Altan Ayhan