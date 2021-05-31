İstanbul'da 1870'li yıllardan itibaren hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 140 yıl boyunca farklı kuşaklardan milyonlarca yolcuyu ağırladı, en yoğun hatlardan biri oldu. Sevinçlere, hüzünlere, ayrılıklara ve kavuşmalara tanıklık etti.

Sirkeci-Yedikule arasındaki banliyö tren hattı, 2013 yılında kapılarını yolculara kapattı.

Sirkeci Tren Garı’nda başlayan ve İstanbulluların hafızalarına kazınan hat, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı ve Samatya istasyonlarının ardından tarihi Yedikule surlarının dibinde son buluyordu.

Onlarca Yeşilçam filmine de ev sahipliği yapan Sirkeci-Yedikule banliyö tren hattı, geçmişteki yoğunluğun aksine bugün en sakin günlerini yaşıyor.

Hat çevresindeki yaşamı da etkiledi

Yıllarca Sirkeci-Halkalı arasında hizmet veren tren hattı, Marmaray ile birlikte 1 Mart 2013 tarihinde Sirkeci-Yedikule arasında sınırlandırılmıştı. Kısa bir süre sonra ise hattın bu kesimi de devre dışı kaldı.

Tarihi Yarımada'nın dokusunu yansıtan Sirkeci-Yedikule banliyö hattı kentin sosyal yaşantısına da etki ediyordu.

Durakların bulunduğu semtler gözde yerleşim yeri olurken, bu süreç mahalle kültürünün gelişmesinde ve yaşatılmasında da rol oynadı.

Bugün sessizliğe bürünen hat, demir yolu ve istasyonlarıyla yeniden İstanbullularla buluşmayı bekliyor.

En yoğun durak Kumkapı

1960 doğumlu Muammer Yılmaz, geçmişte bu hikayelerde yer alan kahramanlardan biri.

Şu an Sirkeci Tren Garı Müdür Yardımcısı olan Yılmaz, hattın açık olduğu dönemlerde hareket memuru ve gar şefi olarak görev yaptı.

Görev yaptığı istasyonlarda en fazla yoğunluğun Kumkapı’da yaşandığını anlatıyor Muammer Yılmaz.

Bunun nedeninin geçmiş yıllarda balık halinin ve ticaret merkezlerinin Kumkapı ve çevresinde bulunması olduğunu söylüyor.

Silinmesi mümkün değil

Kendisi gibi İstanbul’da yaşamış birçok insanın bu hat boyunca çok sayıda anısı olduğunu hatırlatıyor Muammer Yıllmaz ve ekliyor:

“Bu hattı, bu istasyonları bu şekilde terkedilmiş olarak görmek herkesi üzüyor.”

Trenlerde kazanılan dostlukların ve arkadaşlıkların bugün hala devam ettiğini anlatan Yılmaz, “Bayramlarda seyranlarda yaşanılan anılar, maç günlerinde yapılan maç kritikleri. Bu hattın bu şehrin simasından silinmesi mümkün değil” diyor.

Nostaljik hat olarak geri gelebilir

Hattı bu şekilde gördüğünde içini bir hüzün kapladığını söyleyen Yılmaz, “İstanbul güne neşeyle bu istasyonlarda başlar, hava kararınca da hüzün ve yorgunlukla birlikte yine bu istasyonlarda bitirirdi” diyerek o günleri anıyor.

Hattın geleceği ile ilgili de bilgi veren Yılmaz, Sirkeci-Yedikule banliyö hattının nostaljik seferlerle tekrar faaliyete geçmesinin gündemde olduğunu söylüyor.

Çok sık olmasa da yarım saat arayla nostaljik tren seferlerinin Sirkeci-Yedikule arasında başlayabileceğini anlatan Yılmaz, bütün İstanbullular gibi kendisinin de bu istasyonları tekrar canlı olarak görmenin hayalini kurduğunu sözlerine ekliyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

