Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuklara 'göz hakkı meyve reyonu'
Erzincan'da bir market, çocuklar meyve yesin diye harekete geçti ve onlar için 'Göz hakkı meyve reyonu' oluşturdu. Reyona gelen çocuklar istedikleri meyveden ücretsiz olarak yiyebilmenin mutluluğunu yaşadı.
Erzincan’da çocuklar için özel reyon hazırlandı. Çeşitli tadımlık meyveler bir bölüme yerleştirilerek üzerine 'Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu' yazıldı.
Aileleriyle birlikte markete gelen çocuklar, istedikleri meyvelerden alıp yemenin mutluluğunu yaşadı.
Canı meyve çeken çocuklar reyondan ücretsiz alıp yiyebiliyor
Market görevlisi, "Yiyen var, yiyemeyen var. Alan var alamayan var. Biz de böyle örnek bir proje ile halkımıza çocuklarımıza ikramda bulunmak istedik, güzel de oldu" dedi.
Çocuklar kadar, aileler de uygulamayı beğendi. Uygulamanın, diğer market ve manavlara da örnek olması bekleniyor.
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