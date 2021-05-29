Sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağa doğal yaşam alanından yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta İstanbul Beylikdüzü’nde ortaya çıktı.

Kaplumbağayı, Yaşam Vadisi’ndeki biyolojik gölette, bir ziyaretçi fark etti. Sosyal medya hesabında paylaştı.

Evden 1200 kilometre uzakta

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili bilgi verdi.

“Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra zarar görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik.”

[Fotoğraf: DHA]

Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşıyor

Bilim insanları tarafından Trionychidae familyasından olduğu ifade edilen ve dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığı bilinen kaplumbağanın oldukça yumuşak bir kabuğu bulunduğu biliniyor. Ayrıca Latince ismi ‘Rafetus euphraticus’ olan kaplumbağa ömrünün büyük bölümünü dipte çamura gömülü olarak geçiriyor.

Güneşlenmek için nadiren su dışına çıktığı ifade edilen Fırat kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum yaptığı için uzun süre su altında kalabiliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu ifade ediliyor.