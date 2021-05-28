Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği (URBİT) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" temasıyla etkinlik düzenledi.

Doğunun incisi Van Gölü için 550 kilometre pedal çeviren çevreci gönüllüler Diyarbakır ve Bitlis üzerinden 5 gün süren yolculuğun ardından Van'a ulaştı.

"Van Gölü kirlenmesin" dediler

Van Gölü Aktivistleri Derneği de Şanlıurfa'dan gelen ekibe bir süre eşlik etti. Zorlu yolculuğun ardından bisikletliler, çiçekle karşılandı.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği (URBİT) Başkanı Mehmet Arslan Van Gölü'nün Balıklıgöl gibi temiz ve berrak kalmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek kanun çıkarılıp korunursa Van Gölü'nün geleceğe temiz şekilde taşınabileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

“Kirlilik artık alarm verecek seviyeye geldi”



Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özer de etkinliği Van Gölü'nün geleceğe taşınması ve temiz kalması için düzenlediklerini dile getirdi.

"Van Gölü yıllardır kirleniyor. Kirlilik artık alarm verecek seviyeye geldi. İyi gelişmeler de var son zamanlarda Van Gölü ile ilgili. Gerek kamuoyunun gerekse kurumların, kuruluşların güzel çabaları var. Kirliliğin önüne geçilecek çalışmalar yapılıyor. 1 ve 2 Haziran'da Van Gölü Sempozyumu yapılacak. Van Gölü'nün temiz ve mavi kalmasını sağlayacak bir çalışma olacak. Bu sempozyumdan çok umutluyuz."

Dernek üyeleri ve katılımcılar, Balıklıgöl'den getirilen suyu Edremit Kent Meydanı'ndan Van Gölü'ne döktü.

Haber: Hümeyra Pardeli