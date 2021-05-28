2014 yılından bu yana Bursa ve Yalova'daki kestane ormanlarına zarar veriyor. Yurt dışı kökenli bir zararlı olan gal arıları, kestane düşmanı olarak biliniyor. Ağaçların verimini yüzde 80 azaltıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın,"Kestane sürgünlerine arı yumurta bırakıyor ve bu ‘gal’ dediğimiz bir nevi ur gibi hastalık tam tomurcuğun oluştuğu yerde ağacın meyve verdiği yerde meydana geliyor. Sürgünü zarar gören ağaçlar meyve veremiyor" dedi.

Terminatör böcekler üretildi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, bu zararlıya karşı biyolojik mücadele başlattı.

Kestane ormanlarını istila eden gal arılarıyla mücadele için terminatör böcekler üretildi yani torymus sinensis ormana salındı. Onlar sayesinde kestane ağaçları gal arılarından kurtulacak.

17 bin 500 böcek sahaya bırakıldı



Doğaya salınan böcekler, gal arılarının yumurta ve larvalarını yiyor.

Akın, "Kestanede zarar yapan bu arı, bizim doğaya saldığımız torymuslarla beraber dengeye geldiğinde bu zarar ortadan kalkmış olacak. Orman Genel Müdürlüğümüzce desteklenen bu proje bir yılın sonunda başarılı olursa bunu diğer kestane ormanlarımızda da yaygınlaştıracağız"dedi.

Laboratuvarda yetiştirilen 17 bin 500 böcek, zararlının görüldüğü sahalara bırakıldı.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncal