Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Yayladere kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.
EREN-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, kent genelinde terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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