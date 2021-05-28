Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Yayladere kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

EREN-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, kent genelinde terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.