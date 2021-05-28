Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Küçük çocuk asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da 2 yaşındaki Eren ile babası dedesinin evine gitmek için asansöre bindi. Ancak minik Eren, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, oğlu Eren ile birlikte kayınpederi Mehmet Soytaş’ın oturduğu apartmana gitti.
Zemin katta asansöre binen Zafer Uğuz, 2’nci kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren’i yere bıraktı. Katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren’in, kabinle duvar arasına kolu sıkıştı.
Yardıma koşanlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, Eren’i sıkıştığı yerden çıkardı.
Ağır yaralanan 2 yaşındaki Eren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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