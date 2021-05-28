Tokat’taki Pazar Belediyesi tarafından yürütülen Erkilet Sulama Göleti inşaatında kullanılan ekskavatörün operatörü, bir su kuşunun aracın motor bölümüne yumurtladığını gördü.

Sürücünün belediyeyi bilgilendirmesi üzerine aracın kuşlar yumurtadan çıkana kadar çalıştırılmaması kararı alındı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye yavrulara kucak açtı

Pazar Belediyesi Zabıta Amiri Musa Özmen, operatörün iş makinesinin yağına bakarken kuşun yumurtladığını gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'a da bilgi verdiklerini anlatan Özmen, "Başkanımızın talimatı ile kuşlar oldukları yeri terk edene kadar iş makinesini çalıştırmama kararı aldık. Yaklaşık 1 aydır iş makinesi çalıştırılmadı. Bugün yavrular yumurtadan çıktı.Ne zaman terk ederlerse o zamana kadar kuşlar burada misafirimiz. 4 yavrumuz var. Burayı terk etmeleri 15-20 gün sürer. Motor bölümünü kilitli tutuyoruz, meraklı arkadaşlar resim çektirirken kuşlara zarar vermesin diye" şeklinde konuştu.