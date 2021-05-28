Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında bir motor yattan 63 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: Arşiv]
Muğla'nın Milas ilçesinde, 63 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçakçılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Sahil Güvenlik 31. Bot Komutanlığı ekipleri, Güllük Körfezi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede arama yapan ekipler, Salih Adası açıklarında bir motor yatı durdurdu.
2 şüpheli gözaltında
Yatta Pakistan uyruklu 63 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Pakistan uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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