Sınırları içerisinde geniş orman varlığı barındıran Adana ve Mersin'de, "ateş savaşçıları" olarak bilinen yangın söndürme ekipleri sık sık tatbikat yapıyor.

Zorlu coğrafyada muhtemel yangınlara en erken şekilde müdahale etmek için eğitimlerden geçen ekipler, "Türkiye'nin ciğerlerine" zarar gelmemesi için her an hazır bekliyor.

7 gün 24 saat hazır bekliyorlar

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde, yangınlara müdahale için birer İnsansız Hava Aracı (İHA) ve uçak ile 2 helikopter, 61 arazöz, 20 su ikmal aracı, 9 ekskavatör, 7 dozer ve 11 greyder bulunuyor.

Mersin'de de 3 helikopter, 59 arazöz, 20 su ikmal aracı, 79 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 greyder, 7 ekskavatör ve 4 treyler, 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

"En ufak bir dumanda bile ekiplerimizi sevk ediyoruz"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sorumluluk sahalarında Adana'nın yanı sıra Osmaniye'nin bulunduğunu söyledi.

Sorumluluk sahalarında 752 bin hektar orman alanı olduğunu belirten Yılmaz, "Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 70'i kızılçam. Yangına, birinci derecede hassas bir bölgedeyiz. Ormancılık faaliyetimizi Çukurova'nın bereketli topraklarında yürütüyoruz. 1752 personelle çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlatarak, şöyle konuştu:

"Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, orman yangılarıyla mücadele kapsamında hava araçlarımızı güçlendirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde ormancılık faaliyetlerini yürütüyoruz. Yangınla mücadele noktasında gerçekten iyi durumdayız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, çıkabilecek yangına hazırız. Ayrıca orman yangınlarına erken müdahale çok önemli. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz ekiplerle yangına müdahale süremizi yaklaşık 12 dakikaya düşürdük. Amacımız bu süreyi daha da aşağı çekmek."

[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, bütün ihbarları ciddiyetle değerlendirdiklerini kaydederek, "Bölge Müdürlüğümüzde orman yangınlarını gözetlemek için 46 kulemiz mevcut. Bunların 21'i insansız, kameralı gözetliyoruz. 25'inde de ekiplerimiz çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdürüyor. En ufak bir dumanda bile ekiplerimizi sevk ediyoruz. Kulelerimiz oldukça iyi noktalara konuşlanmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 52 ilk müdahale ekibimiz var" diye konuştu.

Geçen yıl bölgede yaşanan orman yangınlara dikkati çeken Yılmaz, "Geçen yıl orman yangınlarında Adana çok kritik geçti. Bölgemiz sınırları içerisinde 186 orman yangını çıktı ve müdahale ettik. Yaklaşık 2 bin 700 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanların tamamını yıl içerisinde ağaçlandırdık. Bu yıl 43 orman yangını çıktı, 26 hektar alanımız zarar gördü. Buraların da ağaçlandırma faaliyetlerini yapıyoruz. Hem Türkiye'de hem Adana Bölge Müdürlüğümüzde bugüne kadar yanan alanların tamamı ağaçlandırılmıştır. Ağaçlandırılmayan bir metrekare alan dahi yoktur" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya standartlarında imkanlara sahibiz"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da orman yangınlarının önlenebilmesi için sadece yaz aylarında değil yıl boyunca çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu kapsamda çalışanlara yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini dile getiren Akduman, "Orman yangınıyla mücadele eden arkadaşlarımızın gerek iş güvenliği gerekse de yangına müdahale anında daha etkin ve verimli olması amacıyla tatbikat yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın performansını test ederken bir yandan da eksikliklerimizi görüyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Akduman, olası yangınlara karşı tatbikatları sıklaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerin uyumlu olması bu mücadelede çok önemli. Bir yangın ihbarı geldiğinde ilk müdahale ekibinin alana intikal etmesine kadar olan bilgileri anlatıyoruz. Tatbikatlarımızda yangın yerinde en etkili müdahalenin testini yapıyoruz. Zamanla yarışıyorsunuz. Kaybettiğiniz her an yangının büyüme ihtimalini artırıyor. Bilgi, tecrübe ve bu işi özveriyle yapma konusunda iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Devletimizin, Orman Genel Müdürlüğümüzün bize sunmuş olduğu teknik donanımla dünya standartlarında imkanlara sahibiz. Tüm hazırlığımızı yaptık. Temennimiz az hasarlı ve az yangınlı bir yıl geçirmek. Yangınlara karşı teknik imkanlarımızı kullanarak gözetlemeler yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli teyakkuzda."

Akduman, zorlu bir coğrafyada olmalarına rağmen yangınların yanı sıra diğer ormancılık faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini vurguladı.