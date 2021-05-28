Hakkari'de Cumhuriyet Caddesi'nde bir ailenin daha aralarına katılmasıyla sayısı 13'e yükselen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ile HDP İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Eylemlerinin 9'uncu haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

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Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini ve evlatlarına kavuşmak için gösterdikleri kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını söyledi.

"Evlatlarımızı sağ salim geri alana kadar susmayacağız"

PKK'nın kaybedeceğini, annelerin kazanacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"O çocukları sizin kanlı ellerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız ve eylemlerimize devam edeceğiz. Bugün haklı mücadelemiz uğruna yapmış olduğumuz 9'uncu eylemdir. Buradaki eylemlerimizi sosyal medya platformlarında aşağılayan, haksız gören, karalama kampanyası yapan ve hakaret eden terör örgütü ile taşeronları bizi iyi duysun, zorla ve kandırarak dağa götürdüğünüz çocuklarımızı, evlatlarımızı ve kardeşlerimizi sağ salim geri alana kadar susmayacağız, yılmayacağız."

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da Hakkarili annelere destek vermeye, onların sesine ses olmaya, eylemlerine güç katmaya geldiklerini söyledi.

"Bu eylem HDP'nin foyasını ortaya çıkarmıştır"

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın isyanıyla başlayan eylemin büyüdüğünü ve kentin sınırlarını aştığını, Hakkari, Van ve Şırnak'a ulaştığını dile getiren Ayvalı, "HDP'nin annelerin karşısına çıkmaya cesareti yoktur. Annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı bu eylem HDP'nin foyasını ortaya çıkarmıştır, makyajını akıtmıştır, maskesini düşürmüştür. HDP'nin PKK'nın siyasi kolu, siyasi ayağı olduğu gün gibi ortadadır" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür ise bütün demokratik kitle örgütlerini Diyarbakır, Hakkari ve Van'daki annelerin eylemine katılmaya davet etti.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar da Türkiye'nin dört bir yanından liseli ve üniversiteli gençlerin selamlarını annelere getirdiklerini söyledi.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

Eyleme, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman ve Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman da destek verdi.