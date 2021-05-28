Isparta'daki modern seralarda meyve fidanı yetiştiriliyor. Topraksız tarımla bitkiler hastalıklardan korunuyor. Torf, Hindistan cevizi kabuğu tozu ve pomza kullanılarak saksıda fidan üretiliyor.

İşletme sahibi Abdullah Kankaya, "Kontrollü şartlarda siz saksıda fidan üretimi yaparsanız topraktan bulaşan hastalık ve zararlılardan uzak üretim gerçekleştirirsiniz" diyerek saksıda fidan üretiminin faydalarından bahsetti.



Yurt dışından da ilgi büyük

Fidanlar, yurt içindeki ihtiyacı karşılamanın yanı sıra yurt dışına da satılıyor. Serada iklimin kontrol edilebilir olması yetiştirme sürecini hızlandırıyor.

Topraksız tarım uygulaması üretimde su tasarrufu da sağlıyor.

Toprak kullanılmadan üretilen fidanların en büyük özelliklerinde birisi, birinci yılın sonunda meyve vermesi.

Jeotermal serada yetiştiriliyor

Afyonkarahisar'da da jeotermal seralarda meyve fidanı yetiştiriliyor. Meyve fidanları, yurt içinde ve dışında yoğun ilgi görüyor.

İşletme sahibi İbrahim Sarıkaynak, "Siparişlerimiz 1 yıl öncesinden müşterilerimiz tarafından bize iletilir. Bu doğrultuda bizde burada ürün yetiştiririz. Ürün yelpazemiz çok geniş olup, bu anlamda gerek ülkemize gerekse yurt dışına hizmet vermekteyiz" dedi.



Tesiste, yılda yaklaşık 300 bin meyve fidanı üretiliyor.

Haber: Fatih Kaplan